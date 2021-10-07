Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz e Hoş Geldin Ziyareti
Gümüşspor Kulübü Başkanı Mücahit Ünal beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçemizdeki görevine yeni başlayan Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Gümüşspor Kulübü Başkanı Mücahit Ünal beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçemizdeki görevine yeni başlayan Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kaymakamımız Altınöz' e yönetim kurulunca Gümüşspor forması hediye edildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız Altınöz, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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