Kayapınar'da 'Bir Kitap Bir Fidan' Kampanyası

Kayapınar'da 'Bir Kitap Bir Fidan' KampanyasıKayapınar'da 'Bir Kitap Bir Fidan' kampanyası Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Kayapınar ilçesindeki Milli İrade Anadolu Lisesince düzenlenen 'Bir Kitap Bir Fidan' etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan diken Koç, öğretmenler ve öğrencilere kitap hediye etti. Kayapınar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumlarından Milli İrade Anadolu Lisesi tarafından 'Bir Kitap Bir Fidan' etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin evde olduğu ve eğimin online yapıldığı pandemi sürecinde, öğrencilerin evde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilerin adına fidan dikimi yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Milli Eğitim Müdürü Av. Aydın Ak, Milli İrade Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Çiftçi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerle birlikte fidan diken Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, ardından öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti. Öğrencilere sık sık kitap okuma tavsiyesinde bulunan Koç, ardından toplu fotoğraf çektirdi. Kayapınar ilçe Milli Eğitim Müdürü Av. Aydın Ak, Milli İrade Anadolu Lisesi'nde Okul idaresinin öğretmenlerle birlikte 'Bir kitap bir fidan' kampanyası düzenlediğini anımsatarak "Öğrencilerin evde olduğu, eğitimin online yapıldığı pandemi dönemde çocuklarımızın evde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Okul idaresince kampanya düzenledi. Kampanyaya öğrencilerimizin yanı sıra velilerimiz ve öğretmenlerimiz de katıldı. Bu kampanyada en çok kitap okuyarak, özetini çıkaran öğrencilerimize kitap kampanyasında onların adına fidan dikiyoruz. Toplam da 70 fidan dikeceğiz. Diktiğimiz fidanları öğrencilerimize zimmetliyoruz. Fidanların bakımı öğrencimiz tarafından yapılacak. Hem okulumuzun yeşillendirilmesi, hem okulumuzdaki öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek, hem de pandemide çocuklarımıza sosyal sorumluluk aşılamak adına yapılan bu kampanya çok güzel karşılandı" diye konuştu.

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