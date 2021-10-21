İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi - Haberler Ekonomi
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İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2.5 lira olması için başvuruda bulundu. İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası talebi değerlendirirken kararı beklemeyen fırınlar zam yapmaya başladı. Bazı ilçelerde ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş tepki gösterdi.

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi

Beşiktaş'ta fırın işleten İbrahim Can, "Un fiyatları çok yüksek olduğu için biz mecburiyetten zam yapıyoruz. Maliyetlerimiz düşük olursa biz neden durup dururken zam yapalım. Biz, zam yapmayı istemiyoruz ama un fiyatları yüksek olduğundan biz mecbur zam yapıyoruz. Bize fırsatçı diyorlar ama fırsatçılık yaptığımız bir durum yok. Unun torbası 200 liranın üzerinde. Bu maliyetlere nasıl kurtaracağız" dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi

Fatih'te başka bir fırıncı ise 2.5 liranın bile düşük bir fiyat olduğunu belirtti. Fırıncı Yılmaz Özdemir, "Aslında 2.5 bile kurtarmıyor. 140 liraya aldığımız un şu an kaç para belli değil" diye konuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi

Sarıyer'de bir fırında da ekmek 2.5 lira. Fırıncı İdris Şişman, "Şu an ekmek 2.5 lira. Başkan 2.5 lira dedi, 2.5 liradan satıyoruz" dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam kararının beklenmesi gerektiğini savunan Nevzat Aydın, "İstanbul Fırıncılar odasının kararını beklemeden yapılan zam var. Halkın yapacağı bir şey yok mecburen almak zorunda. Zaten şimdiye kadar aldığımız ekmeğin gramajını tartmıyoruz. Ara sıra ben soruyorum gramajını ama sormakla iş olmuyor" şeklinde konuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi
Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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