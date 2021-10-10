İstanbul'da park halindeki 2 tırda çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta park halindeki 2 tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta park halindeki 2 tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi'nde park halindeki 34 TF 8127 plakalı tırın kabin kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ön tarafında park halindeki 13 KD 836 plakalı tırın dorsesine sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu tırlarda hasar oluştu.
Yangın sırasında tırın lastiklerinin patlaması nedeniyle yakındaki caminin camlarında da ufak çaplı hasar meydana geldi.
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri