IMF Japonya'nın büyüme oranını aşağı yönlü revize etti - Haberler
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IMF Japonya'nın büyüme oranını aşağı yönlü revize etti

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
IMF Japonya'nın büyüme oranını aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Japonya'nın bu yıl ekonomik büyüme oranını aşağı yönlü güncelledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Japonya'nın bu yıl ekonomik büyüme oranını aşağı yönlü güncelledi.

IMF, Japon ekonomisine yönelik temmuz ayında açıkladığı büyüme tahminini 0,4 puan düşürerek yüzde 2,4'e indirdi.

Aşağı yönlü revizede, temmuz-eylül çeyreğinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Japonya'da ekonomik faaliyetlere etkisine dikkat çekildi.

Kyodo ajansı, başkent Tokyo ve çevresinde salgınla mücadele kapsamında nisan-eylül arasında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) Japon ekonomisini negatif etkilediğini bildirdi.

IMF'nin Japonya ekonomisi kapsamlı 2022 yılı büyüme tahmini ise 0,2 puan yükseltilerek yüzde 3,2'ye çıkarıldı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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