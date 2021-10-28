İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Sinema Salonları ve Tiyatrolara Girişlere İlişkin Kararı
Karar Tarihi: 28/10/2021Karar No: 2021-57İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 28. 10. 2021 tarihinde saat 13. 30'da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı'nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72.
ORDU (Habermetre) - Karar Tarihi: 28/10/2021
Karar No: 2021-57
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 28. 10. 2021 tarihinde saat 13. 30'da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı'nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde 27. 06. 2021 tarih ve 10530 sayılı İçişleri
Bakanlığı Genelgesi ve 27. 06. 2021 tarih ve 2021- 48 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile kademeli
normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema
salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile
temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden faaliyet
gösterebilecekleri belirtilmiştir.
20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 20. 08. 2021 tarih ve 2021-
53 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile aralarında tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı
yerlere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel
olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden
itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından
tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya
aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul
edilmemesi düzenlenmiştir.
Öte yandan gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse doğrudan sektör temsilcilerince
İçişleri Bakanlığına iletilen bilgilere göre sinema salonları için bazı illerde kapasite sınırlaması
uygulanırken, bazı illerimiz için bu yönde bir kısıtlamaya gidilmediği ve iller arasındaki uygulama
farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmektedir.
Sinema salonları ve tiyatrolar için 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı
Genelgesi ve 20. 08. 2021 tarih ve 2021- 53 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile getirilen hastalığı
geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul
edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için
getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında Ordu İli genelinde;
1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen
mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,
2. 01. 06. 2021 tarih ve 2021- 42 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 3. 2 maddesindeki
sinema salonları için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış olan kararın kaldırılmasına,
3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı
olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz
etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,
Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli
tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.