İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Sinema Salonları ve Tiyatrolara Girişlere İlişkin Kararı

ORDU (Habermetre) - Karar Tarihi: 28/10/2021

Karar No: 2021-57

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 28. 10. 2021 tarihinde saat 13. 30'da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı'nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak

üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla

paylaşmaktadır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde 27. 06. 2021 tarih ve 10530 sayılı İçişleri

Bakanlığı Genelgesi ve 27. 06. 2021 tarih ve 2021- 48 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile kademeli

normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema

salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile

temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden faaliyet

gösterebilecekleri belirtilmiştir.

20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 20. 08. 2021 tarih ve 2021-

53 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile aralarında tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı

yerlere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel

olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden

itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından

tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya

aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul

edilmemesi düzenlenmiştir.

Öte yandan gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse doğrudan sektör temsilcilerince

İçişleri Bakanlığına iletilen bilgilere göre sinema salonları için bazı illerde kapasite sınırlaması

uygulanırken, bazı illerimiz için bu yönde bir kısıtlamaya gidilmediği ve iller arasındaki uygulama

farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmektedir.

Sinema salonları ve tiyatrolar için 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı

Genelgesi ve 20. 08. 2021 tarih ve 2021- 53 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile getirilen hastalığı

geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul

edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için

getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında Ordu İli genelinde;

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen

mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. 01. 06. 2021 tarih ve 2021- 42 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 3. 2 maddesindeki

sinema salonları için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış olan kararın kaldırılmasına,

3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı

olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz

etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli

tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden

olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri

gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

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