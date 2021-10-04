İhsangazi'de turizm sektörü çalışanlarına eğitimi verildi - Haberler
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İhsangazi'de turizm sektörü çalışanlarına eğitimi verildi

AA / Vural Akkirpi - Haberler | Güncel
İhsangazi'de turizm sektörü çalışanlarına eğitimi verildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde turizm eğitimi verildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde turizm eğitimi verildi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve İhsangazi Belediye Başkanlığı iş birliğiyle İhsangazi Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime turizm işletmecileri ile çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Eğitimde, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Oktay Kutay, Doç. Dr. Burhan Sevim, Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı, Dr. Öğretim Üyesi Salih Yıldız tarafından "Konaklama ve genel turizm, dijital pazarlama, tıbbi aromatik bitkiler ve fitoterapi, davranış bilimleri, mutfak yönetimi" konuları ele alındı.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, eğitimleri devam ettireceklerini söyleyerek öğretim üyelerine plaket takdim etti.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu da turizm çalışanlarının bu eğitimlerle hizmet kalitelerinin artacağını kaydetti.

AA / Vural Akkirpi - Son Dakika Haberleri
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