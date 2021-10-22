ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı 13. yüzyılda yaşamış büyük Türk- İslam düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli'nin topluma yol gösteren öğretilerine kulak vermek amacıyla düzenlediğimiz "Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı"na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.

HÜNKAR HACI BEKTAŞİ VELİ KİMDİR? Türk kültürünün yaşatılmasını ve aktarılmasını sağlayan Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşilik tarikatının kurucusu olan Türkmen şeyhidir.

Fikirleri ile bir ışık gibi milleti aydınlatan Hacı Bektaş-ı Veli, Diyar-ı Rüm'un (Anadolu) büyük evliyaları arasında kabul edilir.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin düşünce ve öğretisinin yayılması, ölümünden çok daha sonra, 14. yüzyıl başlarında kurulan tarikatının, 16. yüzyıl başlarında etkinlik kazanması ile oldu. Kendi döneminde de tanınan Hacı Bektaş-ı Veli; Mevlana, Baba İlyas, Ahi Evren'le çağdaştır.

Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya, Budapeşte ve Azerbaycan gibi bir çok yerde kabul gördü ve benimsendi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin Haydarilik tarikatının bir mensubu olarak Anadolu'ya geldiği tahmin ediliyor.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'daki Müslüman ve gayrimüslim topluluklar arasında bir yakınlaşma ortamının doğmasına önemli katkılarda bulundu.

Anadolu'da dinsel, ekonomik, askeri ve toplumsal bir kuruluş olan ve kendisinin de bağlı olduğu Ahilik ile büyük hizmetler yaptı. Sultan Orhan zamanında oluşturulan 'Yeniçeri Ordusu'nun piri, üstadı ve manevi koruyucusu olarak biliniyor.

Etkinlik Türü: Özel Etkinlik

Etkinlik Tarihi: 30 Ekim 2021, Cumartesi

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 10: 00

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