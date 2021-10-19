Gaziantep'in ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İzgüden, buradaki konuşmasında, "Bizler muhtarlar olarak yüce devletimizin muhtarlara verdiği önemden dolayı çok memnunuz. Bizler de devletimize ve vatandaşımıza layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Törene, Belediye Başkanı Kemal Vural, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı.

Muhtarlar, programın ardından Belediye Başkanı Vural ile Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nu da makamlarında ziyaret etti.

Araban ilçesindeki tören ise Hükümet Konağı Bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende, Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Hülya Yıldız ile Yeni Altıntaş Mahallesi Muhtarı Kemal Küpe tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Törene, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.