Fukuşima santralinin devreden çıkarılması Japonya hükümetinin öncelikleri arasında - Haberler
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Fukuşima santralinin devreden çıkarılması Japonya hükümetinin öncelikleri arasında

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Fukuşima santralinin devreden çıkarılması Japonya hükümetinin öncelikleri arasında

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin devreden çıkarılmasının yeni hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin devreden çıkarılmasının yeni hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Geçen hafta Başbakan Kişida Fumio kabinesinde görev alan Bakan Hagiuda, resmi ziyaret kapsamında gittiği kuzeydoğu eyaletinde Fukuşima Valisi Uçibori Masao ile görüştü.

Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin yer aldığı ilçelerin belediye başkanlarının da yer aldığı görüşmede Hagiuda, nükleer tesisin devreden çıkarılması ve atık su tahliye süreçlerini ele aldı.

Nükleer santralin devreden çıkarılmasının Kişida hükümetinin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Hagiuda, tesiste biriken radyoaktif atık suyun tahliyesi için tüm çabayı göstereceklerini bildirdi.

Vali Uçibori görüşmede, Mart 2011 depremi sonrası santral çevresinden tahliye edilenlerin bölgeye geri getirilmesi konusunda merkezi hükümetten destek talep etti.

Nükleer tesisin konumlandığı Futaba Belediye Başkanı İzawa Şiro ile Okuma Belediye Başkanı Yoşida Jun, atık suyun tahliyesine yönelik kamuoyundaki endişelerin giderilmesi konusunda yardım istedi.

Belediye başkanları, santralin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının, atık suyun tahliyesinin yönetilmesinde titiz davranması çağrısında bulundu.

Bakan Hagiuda, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Devlet, (Fukuşima Dai-içi'deki) reaktörlerin devreden çıkarılmasına öncülük edecek." ifadelerini kullandı.

Tesis ziyaretinde Hagiuda'ya eşlik eden TEPCO Başkanı Kobayaşi Yoşimitsu da tahliyenin güvenliğine yönelik yerel temsilcilerle diyaloğu sürdüreceklerini dile getirdi.

Japonya'nın önceki başbakanı Suga Yoşihide, bölgede 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun Pasifik Okyanusu'na salınacağını nisan ayında duyurmuştu.

2023'te başlanması öngörülen Tokyo hükümetinin tahliye planına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD planı "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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