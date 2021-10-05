Filipinler'de eski diktatör lider Marcos'un oğlu, 2022 devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı - Haberler
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Filipinler'de eski diktatör lider Marcos'un oğlu, 2022 devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Filipinler'de eski diktatör lider Marcos'un oğlu, 2022 devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı

Filipinler'de 1972 yılında sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un kendi ismini taşıyan oğlu, gelecek yıl mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

Filipinler'de 1972 yılında sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un kendi ismini taşıyan oğlu, gelecek yıl mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

Yerel basında yer alan haberler e göre, kamuoyunda "Bongbong" lakabıyla bilinen Ferdinand Marcos Jr, Facebook'tan yaptığı konuşmada, 2022 seçimlerine aday olacağını söyledi.

Filipinler halkına kendisini destekleme çağrısı yapan Marcos, "birleştirici" bir lider olma sözü verdi.

Komünist güçlere karşı 21 Eylül 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönüşünden bu yana kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimlerine aday olmuş ancak seçilememişti.

"Bongbong", Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı ve devlet başkanı adayı Sara Duterte'den sonra kamuoyu anketlerinde ikinci sırada bulunuyor. Ülkenin ünlü boks yıldızı, Senatör Manny Pacquiao ve Manila Belediye Başkanı Francisco Domagoso diğer adaylar arasında yer alıyor.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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Haber: Filipinler'de eski diktatör lider Marcos'un oğlu, 2022 devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı - Haberler
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