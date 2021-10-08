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Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen Craftİstanbul El Sanatları Fuarı'na Fatih Belediyesi beş geleneksel sanat ile katılım sağladı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen Craftİstanbul El Sanatları Fuarı'na Fatih Belediyesi beş geleneksel sanat ile katılım sağladı.

Bu sene ikincisi düzenlene fuara 130 katılımcı ve 400'ün üzerinde el sanatçısı ile kalkınma ajansları, ticaret odaları, belediyeler, üniversiteler, olgunlaşma enstitüleri, 10'un üzerinde ülke, müzeler, vakıflar, dernekler ve kooperatiflerin de yer aldığı fuara Fatih Belediyesi, beş farklı sanat dalıyla katılım sağladı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın sanatçıları yalnız bırakmadığı ve misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Fatih Belediyesi'nin standında; çini seramik dalında Güvenç Güven, Tuğba Güven, resim dalında Cemal Toy, Zafer Örs, tespih dalında İmdat Kalaycı, Feyzullah Kalaycı, sadekarlık dalında Bülent Bostan, kuyum ve sedef kakma dalında ise Hüsamettin Yivlik – Hakan Uç yer aldı.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuar 10 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.


Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da

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Haber: Fatih Belediyesi beş farklı sanat dalıyla Craftİstanbul'da - Haberler
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