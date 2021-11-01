Eski eşini tüfekle yaraladı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski eşini tüfekle yaraladı (2)

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Eski eşini tüfekle yaraladı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'in Silifke ilçesi Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde eski eşi H.G.'yi tüfekle vurup yaralayan D.Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MERSİN (DHA) - ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'in Silifke ilçesi Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde eski eşi H.G.'yi tüfekle vurup yaralayan D.Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title