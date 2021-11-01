Eski eşini tüfekle yaraladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'in Silifke ilçesi Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde eski eşi H.G.'yi tüfekle vurup yaralayan D.Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
MERSİN (DHA) - ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'in Silifke ilçesi Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde eski eşi H.G.'yi tüfekle vurup yaralayan D.Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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