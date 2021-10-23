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Eski çalıştığı durağın taksisini parçaladı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eski çalıştığı durağın taksisini parçaladı, o anlar kameraya yansıdı

Sultangazi'de bir şahıs eskiden çalıştığı taksi durağına gelerek bir taksiye sopa ve bıçakla saldırdı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de bir şahıs eskiden çalıştığı taksi durağına gelerek bir taksiye sopa ve bıçakla saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Ö.Ö. isimli kişi, elinde sopa ve bıçak ile eskiden çalıştığı taksi durağına geldi. Durağa gelen Ö.Ö. elindeki sopa ile durağın önünde bulunan taksiye vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, aracın camlarını kıran şahıs, kaportaya ve kapılara vurmaya devam etti. Elinde bıçak ile koştuğu esnada polis ekipleri tarafından yakalanan ve alkollü olduğu öne sürülen Ö.Ö. gözaltına alındı.

Öte yandan Ö.Ö. tarafından aracı parçalanan taksici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, Ö.Ö.'nün taksiyi parçaladığı anlar görülürken, sürücü taksisini parçalayan kişiden şikayetçi oldu.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Eski çalıştığı durağın taksisini parçaladı, o anlar kameraya yansıdı

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