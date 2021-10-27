Erdoğan: "Ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini sizlerle...
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum"
Erdoğan: "Ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon Dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum"
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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