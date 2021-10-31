Engelli eşini alevlerden kurtarmaya çalışırken yaralandı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da yangın çıkan eve engelli eşini kurtarmak için giren bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokağı'ndaki binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın çıkan evde yaşayan ve daha önce geçirdiği trafik kazasında topuğunu kaybeden Fatma Uçar alevlerin arasında kaldı.

Eşini kurtarmak için eve giren Recep uçar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, binada maddi hasar oluştu.

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