Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Kültür Sanat
Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi

Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu, Trakya ezgilerinden oluşan repertuvarlarıyla ilk sahne deneyimlerini yaşadı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu, Trakya ezgilerinden oluşan repertuvarlarıyla ilk sahne deneyimlerini yaşadı.

Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde el emeği ürünler tasarlayan 20 kadından oluşan ritim grubu, yaklaşık iki aylık çalışmaları sonrası ilk konserlerini Türkiye Kent Konseyleri Platformu 27. Genel Kurulu dolayısıyla kentte bulunan katılımcılar için düzenlenen yemekte verdi.

Şehirdeki restoranda düzenlenen organizasyonda kadınların Trakya ve Rumeli ezgilerine tuttukları ritimler katılımcılardan ilgi gördü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan'ın yanı sıra katılımcılar, hareketli ritimlere Trakya usulü danslarla eşlik etti.

Ritim grubunun eğitmeni Edirne Belediyesi Bando Şefi Süleyman Uysal, AA muhabirine, grubun ilk sahne performansının gayet güzel olduğunu belirterek, hedeflerinin uluslararası konser vermek olduğunu söyledi.

Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi

Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi

Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi

Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Ömer Çelik Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Kubilay Aka Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 21:11:45. #1.12#