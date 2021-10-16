Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu ilk konserini verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu, Trakya ezgilerinden oluşan repertuvarlarıyla ilk sahne deneyimlerini yaşadı.

Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde el emeği ürünler tasarlayan 20 kadından oluşan ritim grubu, yaklaşık iki aylık çalışmaları sonrası ilk konserlerini Türkiye Kent Konseyleri Platformu 27. Genel Kurulu dolayısıyla kentte bulunan katılımcılar için düzenlenen yemekte verdi.

Şehirdeki restoranda düzenlenen organizasyonda kadınların Trakya ve Rumeli ezgilerine tuttukları ritimler katılımcılardan ilgi gördü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan'ın yanı sıra katılımcılar, hareketli ritimlere Trakya usulü danslarla eşlik etti.

Ritim grubunun eğitmeni Edirne Belediyesi Bando Şefi Süleyman Uysal, AA muhabirine, grubun ilk sahne performansının gayet güzel olduğunu belirterek, hedeflerinin uluslararası konser vermek olduğunu söyledi.