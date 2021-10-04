EA'in Dört Oyunu Daha GeForce Now'a Eklendi - Haberler
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EA'in Dört Oyunu Daha GeForce Now'a Eklendi

SaveButonu - Haberler | Gamegar
EA'in Dört Oyunu Daha GeForce Now'a Eklendi

Apex Legends'ın ardından EA'in dört oyunu daha GeForce Now servisine dahil oldu.

Apex Legends'ın ardından EA'in dört oyunu daha GeForce Now servisine dahil oldu.

Battlefield, Mirror's Edge, Unravel ve Dragon Age serilerinden yeni oyunların eklenmesiyle Electronic Arts'ın GeForce Now üzerindeki oyun sayısı beşe yükseldi. Bundan önce sadece EA'in Apex Legends oyunu GeForce Now aracılığıyla oynanabiliyordu.

GeForce Now kütüphanesine bu hafta dahil edilen dört EA Games oyunu Battlefield 1, Dragon Age: Inquisition, Unravel Two ve Mirror's Edge Catalyst. Battlefield 1'in Revolution sürümü serviste mevcut, yani ana oyunun yanında Battlefield 1 Premium Pass, Harlem Hellfighter paketi, Red Baron paketi, Lawrence of Arabia paketi ve beş adet Battlefield 1 Battlepack gibi ek içerikler yer alıyor.

EA'in dört oyunu dışında GeForce Now'a bu hafta eklenen diğer oyunlar şu şekilde:

Away: The Survival Series

Lemnis Gate

The Eternal Cylinder

Hot Wheels Unleashed

INDUSTRIA

The Last Friend

Rogue Lords

Europa Universalis 4

Rustler

Splinter Cell Blacklist

Geçen hafta ise Kena: Bridge of Spirits, Sheltered 2, Sable, The Escapists, EVE Online ve yedi başka oyun GeForce Now'a dahil edilmişti. Servis dahilinde 2 binden fazla oyun yer alıyor. Aboneler Steam, UPlay ve Epic Games Store gibi platformlardaki kütüphanelerinde yer alan oyunları GeForce Now'da bulunması şartıyla internet bağlantısı aracılığıyla oynayabiliyor. Bu sayede donanımı yetmeyen kullanıcılar en yeni oyunları ray-tracing gibi yeni teknolojilerden de faydalanarak deneyim edebiliyor.

GeForce Now kütüphanesindeki her bir oyun PC, Mac, Chromebook, SHIELD TV ve mobil cihazlardan bulut servisi aracılığıyla oynanabiliyor.

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Haber: EA'in Dört Oyunu Daha GeForce Now'a Eklendi - Haberler
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