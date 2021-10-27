e-Devlet, Türkiye'de gün içerisinde en çok ziyaret edilen platformların başında yer alıyor ancak vatandaşlar zaman zaman e devlete erişim sorunları yaşayabiliyor. Vatandaşların yoğun talebine bağlı olarak, zaman zaman e-Devlet girişi sorunu yaşanabiliyor. Bu noktada, e Devlet çöktü mü, neden açılmıyor ve giriş yapılmıyor gibi sorulara yanıt aranıyor. e-Devlet girişi sorunu anlık olmakla birlikte, çok kısa süre içerisinde düzeliyor. Peki, E-Devlet neden açılmıyor? E-Devlet ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, bir süredir sistemi kullanamıyor. Yaşanan soruna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, giris.turkiye.gov.tr adresine girenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

Yoğun talebe bağlı olarak, e-Devlet giriş sırasında zaman zaman erişim problemi yaşanabilmektedir.

İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-DEVLET KAPISI NEDİR?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

E-DEVLET NASIL KULLANILIR?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

Entegre Hizmet Nedir?

Entegre elektronik hizmet, kamu kurumlarının verdiği elektronik hizmetlerden e-Devlet Kapısında entegre edilmiş ve tek bir kimlik doğrulamasıyla (şifre, elektronik imza, mobil imza) erişilebilen hizmetlerdir.

Kimlik Doğrulama Nedir?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasıdır. e-Devlet Kapısında, kimlik doğrulama için aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

• T.C Kimlik numarası ve e-Devlet Şifresi,

• e-İmza,

• Mobil imza,

• T.C. Kimlik Kartı

• Anlaşmalı Bankaların İnternet Şubesi Şifresi

e-Devlet Kapısından Ne Tür Hizmetler Verilmektedir?

e-Devlet Kapısından sunulan hizmet türleri;

• Sorgulama Hizmetleri

• Başvuru Hizmetleri

• Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)

• Belge Üretme Hizmetleri

• Ödeme Hizmetleri

• Bilgilendirme Hizmetleri

• Ödeme Hizmetleri

• Abonelik Hizmetleri

Ayrıca, kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanabilmektedir.

e-Devlet Kapısının Faydaları Nelerdir?

• Bilgi iletişiminin hızlanması

• İşlem süresi ve maliyetlerin azalması

• 7/24 hizmet verebilme

• Şeffaflık

• Hızlı Hizmet ile Artan Memnuniyet

• Güvenilirlik

e-Devlet Kapısından Engelli Kullanıcılar Yararlanabiliyor mu?



e-Devlet Kapısı, engellilerin de kolayca kullanabilmesini sağlayacak tasarım özelliklerine sahiptir. Ayrıca, hizmet geliştirme süreçlerinde TSE tarafından belirlenmiş standartlara uygun bir şekilde, engellilerin hizmetlere kolaylıkla erişimi göz önünde bulundurulmaktadır. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

e-Devlet Kapısında Sunulan Hizmetleri Kullanmak İçin Ücret Ödeyecek miyim?

Hizmeti sunan kurumlar tarafından herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmesi öngörülmemişse, e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılacak e-hizmetler için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

E-DEVLET ŞİFRESİ

Şifreyi Nereden/ Nasıl Alabilirim?

Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

Kimler Şifre Alabilir?



Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

• 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

• Mavi kartlılar (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesinde belirtilen yabancı ülke vatandaşları),

• Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar şifre alabilirler.

T.C. Vatandaşlarının Şifre Alırken İbraz Etmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

15 yaşını doldurmuş T.C. Vatandaşları üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu aşağıdaki kimlik belgelerinden birini ibraz ederek şifre alabilmektedir.

• Nüfus Cüzdanı,

• T.C. Yeni Kimlik Kartı,

• Nüfus Müdürlüğünce Verilmiş Geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

• Pasaport,

• Ehliyet (Sürücü Belgesi)

Mavi Kartlıların Şifre Alırken İbraz Etmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Mavi kart sahiplerinin PTT'den şifre alırken mavi kartını ibraz etmesi gerekmektedir. Mavi kart sahiplerinden şifre başvurularında bu kartın yanında uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ibrazı istenir. Mavi Kartı yanında olmayan kişiler, uyruğuna tabi olunan ülkenin devletince verilen resmi kimlik belgesinden herhangi birisini ibraz etmelidir.

Yabancıların Şifre Alırken İbraz Etmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş aşağıdaki belgelerden birini ibraz ederek PTT yetkili işyerleri ve acentelerinden şifre alabilmektedir.

• Geçerli İkamet İzin Belgesi,

• Geçerli Geçici Koruma İzin Belgesi

• Geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi/ Statü Sahibi Kimlik Belgesi

• Geçerli Vatansız Kişi Kimlik Belgesi

• Çalışma İzin Belgesi Ve Pasaport

Vekaletname ile Şifre Alınabilir Mi?

PTT'den şahsen başvuru ile şifre alamayacak durumda olanlar vekalet vererek vekilleri aracılığı ile şifre alabilmektedir. Bunun için vekaletnamenin aslı ve şifre tesliminde geçerli kimlik belgelerinden birinin ibrazı gerekmektedir. Ancak vekaletnamede, vekil tayin edilen kişiye e-Devlet Kapısı şifresi alma yetkisinin verildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Vasisi Olduğum Kişi Adına Şifre Alabilir Miyim?

Mahkeme kararı ile vasi tayin edilmiş kişiler vasisi oldukları kişi adına şifre alabilmektedir. Bunun için; vasi tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararının aslı ve şifre tesliminde geçerli kimlik belgelerinden birinin ibrazı gerekmektedir.

Şifremi Nasıl Kullanacağım?



• turkiye.gov.tr adresini internet tarayıcınıza yazın. ( veya OIS veya Android marketten e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirin.)

• Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" düğmesini tıklayın.

• Giriş sayfasına ilgili alanlara Kimlik numaranızı ve Şifrenizi yazın.

• PTT'den aldığınız geçici şifre ile ilk defa giriş yaptığınızda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu sayfadaki kriterlere uygun olarak güvenli bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

• Şifre belirleme işlemi tamamlandıktan sonra şifreniz kullanıma hazırdır, bu şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Şifremi Nasıl Değiştirebilirim?



Kullandığınız şifrenizi değiştirmek istediğinizde;

• Şifreniz ile e-Devlet Kapısı'na giriş yapınız.

• Kullanıcı menüsündeki "Şifremi Değiştir" düğmesini tıklayınız.

• Açılan sayfada öncelikle kullanmakta olduğunuz geçerli şifrenizi yazınız.

• Sayfadaki güvenli şifre oluşturma kurallarına uygun olarak belirlediğiniz yeni şifrenizi sonraki kutucuklara yazınız ve "Değiştir" düğmesini tıklayınız.

Şifrenin Unutulması, Çalınması veya Kaybedilmesi Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Şifrenizi unutmanız, kaybetmeniz veya başkasının eline geçmesi (çalınması) durumunda aşağıdaki seçeneklerden biri ile yeni şifre alabilirsiniz:

• e-Devlet Kapısı'nda Şifre yenileme yapabilirsiniz.

• PTT'den yeni bir şifre alabilirsiniz.

• Elektronik imza, mobil imza, internet bankacılığı veya yeni TC kimlik kartı ile de e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsündeki "Şifremi Değiştir" sayfasından ücretsiz olarak şifre belirleyebilirsiniz. Sonraki girişlerinizde bu şifreyi kullanabilirsiniz.

Şifre Yenileme Nasıl Yapılır?

PTT şubesine gitmeden şifrenizi yenileyebilmeniz için; cep telefonu numaranızı (veya profil sayfasında seçmiş olduğunuz şifre yenileme metoduna bağlı olarak cep telefonu numaranız ile beraber e-posta adresinizi ) profilinizde tanımlamış ve doğrulamış olmanız gerekmektedir.

Şifrenizi yenilemek için;

• Giriş sayfasındaki "Şifremi Unuttum" düğmesini tıklayınız.

• Başlangıç sayfasındaki seçeneklerden birini işaretleyerek "Devam Et" düğmesini tıklayınız.

• Kullanacağınız kimlik tipini seçerek " Kimlik No" ve "Kimlik Detay" sayfalarında istenen bilgileri ilgili kutucuklara yazınız.

• e-Devlet Kapısı'nda doğrulanmış iletişim bilgilerinizi yazınız.

• "Güvenlik Kodu" sayfasında cep telefonunuza ( ve e-posta adresinize) gönderilen doğrulama kodunu yazınız.

• Yeni şifre belirleyiniz.

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.

Cep Telefonu ve e-Posta Doğrulaması Nasıl Yapılır?

• Şifre ile giriş yapınız.

• Kullanıcı menüsünden "İletişim Seçeneklerim"i tıklayınız.

• Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise, ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresinizi yazınız.

• Bir sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipi seçilerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

• Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.

Kayıtlı ve doğrulanmış telefon numarası veya e-posta adresinin güncellenmesi için;

• Hesabınızda kayıtlı olan cep telefonu numarası veya e-posta adresini silerek yerine güncel olan cep telefonu numaranızı ve/veya e-posta adresinizi yazıp "Güncelle" düğmesini tıklayınız.

• Sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipini seçerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

• Güncel cep telefonu ve e-posta adresinizin bulunduğu satırda "Cep Telefonumu Şimdi Doğrula, E-Posta Adresimi Şimdi Doğrula" butonlarına basınız.

• Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.

Şifre İle Girişi Kapatabilir Miyim?

Şifre ile girişi kapatmak için;

• e-Devlet Kapısı'na e-imza veya mobil imza ile giriş yapınız.

• Kullanıcı menüsü "Güvenlik ve Ayarlar" sayfasında "Şifre ile Girişi Kapat" düğmesini tıklayınız.

Şifre ile Girişi Nasıl Açabilirim?

Şifre ile girişi tekrar açmak için;

• e-Devlet Kapısı'na e-imza veya mobil imza ile giriş yapınız.

• Kullanıcı menüsü "Güvenlik ve Ayarlar" sayfasında "Şifre ile Girişi Aç" düğmesini tıklayınız.

PTT'den yeni bir şifre aldığınızda da şifre ile giriş aktif olacaktır.

Şifreyi Neden PTT Dağıtıyor?

Tüm Türkiye vatandaşlarına hizmet sunması hedeflenen e-Devlet Kapısı şifrelerinin olabildiğince geniş bir vatandaş grubuna ulaştırılabilmesi ve erişimin kolay olması büyük önem taşımaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü, yurt genelinde en yaygın dağıtım ağına sahip kurum olarak bu amaca hizmet etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza ulaşma imkânına sahip bir kurum olarak şifre dağıtımının, aynı zamanda bir kamu kuruluşu da olan PTT tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yüz yüze kimlik doğrulama, e-Devlet Kapısında güvenli şifre uygulamalarının bir parçasını oluşturmaktadır. Güvenlik açısından kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması açık bir gereklilik olup sizin yerinize başka birisinin bu şifreleri almasının önüne geçilmesi için de önem arz etmektedir.

Bunun yanı sıra, ofis ve şube sistemleri ile gerekli tecrübeli personele ve yeterli iletişim altyapısına sahip olan PTT, pek çok kamu kurumuna ve özel firmaya da benzeri hizmetler sunmaktadır.

Şifremi Nasıl İptal Ettirebilirim?

PTT müdürlükleri veya yetkili şubelerinden e-Devlet Kapısı şifresi iptal işlemi yapılabilmektedir. Vekalet ya da vesayet durumlarında şifre alımında uygulanan kurallar şifre iptalinde de geçerli olmaktadır.

Şifre Ücretli mi?

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

Şifre İçin Yıllık Kullanım Ücreti Var mı?

e-Devlet Kapısı şifresi için bir yıllık kullanım ücreti ödenmesi söz konusu değildir.

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