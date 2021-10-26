Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri erken doğum riski olan Öznur için havalandı - Haberler
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri erken doğum riski olan Öznur için havalandı

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri erken doğum riski olan Öznur için havalandı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde erken doğum riski nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olduğuna karar verilen Öznur Kızılaslan (25), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde erken doğum riski nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olduğuna karar verilen Öznur Kızılaslan (25), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Gökçeada'da erken doğum riski nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olduğuna karar verilen 35 haftalık hamiler Öznur Kızılaslan için yardım talep edildi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kızılaslan'ın Çanakkale'ye nakli için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri havalandı. Helikopter, Öznur Kızılaslan'ı alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne getirdi. Kızılaslan'ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada'da yaşayan ve erken doğum riski ile yoğun bakım ihtiyacı olduğu bildirilen bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile olumsuz hava ve deniz şartları altında Çanakkale'ye tahliye edildi" denildi.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri erken doğum riski olan Öznur için havalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri erken doğum riski olan Öznur için havalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri erken doğum riski olan Öznur için havalandı

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