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Buca'da Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı

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Buca'da Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı

Çınar Anaokulu öğrencileriyle buluşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Güçlü kadınlar yetiştirmek için tüm imkânlarımızla kız çocuklarımızın yanındayız" dedi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (Bültenler) - 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Buca Çınar Anaokulu'nun öğrencileri ve velilerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kız çocuklarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, BM ve UNICEF verilerine göre; dünya genelinde 130 milyondan fazla kız çocuğunun okula gidemediğini söyledi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Fakirlik, sağlık ve göç gibi sorunların çocukların eğitiminin önüne geçtiğini belirten Başkan Kılıç, "Kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik gibi çağ dışı konular da yüz binlerce çocuğumuzu mağdur ediyor. Biz Buca Belediyesi olarak cinsiyet eşitliği konusuna büyük önem veriyoruz. Kadınların tam ve eşit haklara sahip olmaları ile ilgili farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onların hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmadığı, eşit ve insanca yaşam şartlarına kavuştuğu günlere ulaşana dek, tüm kararlılığımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güçlü kadınlar yetiştirmek için tüm imkânlarımızla kız çocuklarımızın her daim yanlarında olacağız" diye konuştu.

BAŞKAN KILIÇ MİNİKLERLE DANS ETTİ

Konuşmanın ardından Başkan Kılıç, anaokulu öğrencileriyle dans etti. Miniklerle bol bol fotoğraf çektiren Başkan Kılıç, onlara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram etti. Çınar Anaokulu öğrencilerinden Minel Çetin (5), sınıf arkadaşı Mahir Karabıyık'ın (5) çizdiği resmi Başkan Kılıç'a armağan etti.

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