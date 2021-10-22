Bu akşam maç var mı? 22 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Cuma günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde maçlar oynanacak. Bu akiam La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

SERİE A

19.30 | Torino - Genoa | S Sport Plus/ S Sport 2

21.45 | Sampdoria - Spezia | S Sport Plus/ S Sport 2

19.45 | Lazio - Marsilya | Exxen

HOLLANDA EREDİVİSİE



21.00 | Willem II - Fortuna Sittard | Bilyoner TV

BUNDESLİGA

21.30 | Mainz - Augsburg | BeiİN Sports 2/ Tivibu Spor 2

SÜPER LİG

20.00 | Y.Malatyaspor - Altay | BeİN Sports 1

PREMİER LİG

22.00 | Arsenal - Aston Villa | S Sport/ S Sport Plus

LA LİGA

22.00 | Osasuna - Granada | Smart Spor

LİGUE 1

22.00 | St. Etienne - Angers | Smart Spor HD

LİGA NOS

22.00 | Guimaraes - Maritimo | Smart Spor HD

SPOR TOTO SÜPER LİG HAFTANIN MAÇLARI!

22.10.2021 | 20:00 | ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ALTAY

23.10.2021 | 13:30 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

23.10.2021 | 16:00 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

23.10.2021 | 16:00 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

23.10.2021 | 19:00 | GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş

24.10.2021 | 13:30 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR

24.10.2021 | 16:00 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.10.2021 | 16:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

24.10.2021 | 19:00 | FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

25.10.2021 | 20:00 | BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

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