Bu akşam maç var mı? 22 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Cuma günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Avrupa'nın birçok liginde maçlar oynanacak. Bu akiam La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig maçları oynanacak.
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
SERİE A
- 19.30 | Torino - Genoa | S Sport Plus/ S Sport 2
- 21.45 | Sampdoria - Spezia | S Sport Plus/ S Sport 2
- 19.45 | Lazio - Marsilya | Exxen
HOLLANDA EREDİVİSİE
- 21.00 | Willem II - Fortuna Sittard | Bilyoner TV
BUNDESLİGA
21.30 | Mainz - Augsburg | BeiİN Sports 2/ Tivibu Spor 2
SÜPER LİG
- 20.00 | Y.Malatyaspor - Altay | BeİN Sports 1
PREMİER LİG
- 22.00 | Arsenal - Aston Villa | S Sport/ S Sport Plus
LA LİGA
- 22.00 | Osasuna - Granada | Smart Spor
LİGUE 1
- 22.00 | St. Etienne - Angers | Smart Spor HD
LİGA NOS
- 22.00 | Guimaraes - Maritimo | Smart Spor HD
SPOR TOTO SÜPER LİG HAFTANIN MAÇLARI!
22.10.2021 | 20:00 | ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ALTAY
23.10.2021 | 13:30 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
23.10.2021 | 16:00 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR
23.10.2021 | 16:00 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
23.10.2021 | 19:00 | GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş
24.10.2021 | 13:30 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR
24.10.2021 | 16:00 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24.10.2021 | 16:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
24.10.2021 | 19:00 | FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
25.10.2021 | 20:00 | BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.