Bu akşam maç var mı? 21 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın kupaları marçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

UEFA AVRUPA LİGİ

19.30 | Real Betis - B.Leverkusen | Exxen

19.45 | Fenerbahçe - Antwerp | Exxen

19.45 | Lazio - Marsilya | Exxen

19.45 | Ludogorets - Braga | Yayın Yok

19.45 | Midtjylland - Kızılyıldız | Yayın Yok

19.45 | Rapid Wien - Dinamo Zagreb | Exxen

22.00 | E.Frankfurt - Olympiakos | Exxen

22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray | Exxen

22.00 | Napoli - Legia Varşova | Exxen

22.00 | PSV - Monaco | Exxen

22.00 | Sparta Prag - Lyon | Exxen

22.00 | Sturm Graz - Real Sociedad | Yayın Yok

22.00 | West Ham - Genk | Yayın Yok

22.00 | Glasgow Rangers - Brondby IF | Exxen

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ



17.30 | HJK Helsinki - Maccabi Tel Aviv | Yayın Yok

19.45 | Alashkert - LASK | Yayın Yok

19.45 | Anorthosis - Flora Tallin | Yayın Yok

19.45 | Bodo Glimt - Roma | Yayın Yok

19.45 | Kopenhag - PAOK | Yayın Yok

19.45 | Feyenoord - Union Berlin | Exxen

19.45 | Maccabi Haifa - Slavia Prag | Yayın Yok

19.45 | Mura - Rennes | Yayın Yok

19.45 | Karabağ - Kairat Almaty | CBC Sport

19.45 | Vitesse - Tottenham | Exxen

22.00 | Basel - Omonia | Yayın Yok

22.00 | CFR Cluj - AZ Alkmaar | Yayın Yok

22.00 | CSKA Sofya - Zorya | Yayın Yok

22.00 | Jablonec - Randers | Yayın Yok

22.00 | Partizan - KAA Gent | Yayın Yok

22.00 | Slovan Bratislava - Lincoln City | Yayın Yok

SPOR TOTO SÜPER LİG HAFTANIN MAÇLARI!

22.10.2021 | 20:00 | ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ALTAY

23.10.2021 | 13:30 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

23.10.2021 | 16:00 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

23.10.2021 | 16:00 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

23.10.2021 | 19:00 | GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş

24.10.2021 | 13:30 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR

24.10.2021 | 16:00 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.10.2021 | 16:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

24.10.2021 | 19:00 | FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

25.10.2021 | 20:00 | BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

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