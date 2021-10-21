Bu akşam maç var mı? 21 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Avrupa'nın kupaları marçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
UEFA AVRUPA LİGİ
- 19.30 | Real Betis - B.Leverkusen | Exxen
- 19.45 | Fenerbahçe - Antwerp | Exxen
- 19.45 | Lazio - Marsilya | Exxen
- 19.45 | Ludogorets - Braga | Yayın Yok
- 19.45 | Midtjylland - Kızılyıldız | Yayın Yok
- 19.45 | Rapid Wien - Dinamo Zagreb | Exxen
- 22.00 | E.Frankfurt - Olympiakos | Exxen
- 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray | Exxen
- 22.00 | Napoli - Legia Varşova | Exxen
- 22.00 | PSV - Monaco | Exxen
- 22.00 | Sparta Prag - Lyon | Exxen
- 22.00 | Sturm Graz - Real Sociedad | Yayın Yok
- 22.00 | West Ham - Genk | Yayın Yok
- 22.00 | Glasgow Rangers - Brondby IF | Exxen
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
- 17.30 | HJK Helsinki - Maccabi Tel Aviv | Yayın Yok
- 19.45 | Alashkert - LASK | Yayın Yok
- 19.45 | Anorthosis - Flora Tallin | Yayın Yok
- 19.45 | Bodo Glimt - Roma | Yayın Yok
- 19.45 | Kopenhag - PAOK | Yayın Yok
- 19.45 | Feyenoord - Union Berlin | Exxen
- 19.45 | Maccabi Haifa - Slavia Prag | Yayın Yok
- 19.45 | Mura - Rennes | Yayın Yok
- 19.45 | Karabağ - Kairat Almaty | CBC Sport
- 19.45 | Vitesse - Tottenham | Exxen
- 22.00 | Basel - Omonia | Yayın Yok
- 22.00 | CFR Cluj - AZ Alkmaar | Yayın Yok
- 22.00 | CSKA Sofya - Zorya | Yayın Yok
- 22.00 | Jablonec - Randers | Yayın Yok
- 22.00 | Partizan - KAA Gent | Yayın Yok
- 22.00 | Slovan Bratislava - Lincoln City | Yayın Yok
SPOR TOTO SÜPER LİG HAFTANIN MAÇLARI!
22.10.2021 | 20:00 | ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ALTAY
23.10.2021 | 13:30 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
23.10.2021 | 16:00 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR
23.10.2021 | 16:00 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
23.10.2021 | 19:00 | GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş
24.10.2021 | 13:30 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR
24.10.2021 | 16:00 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24.10.2021 | 16:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
24.10.2021 | 19:00 | FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
25.10.2021 | 20:00 | BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.