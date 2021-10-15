Faili meçhul cinayetler davasına devam edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Faili meçhul cinayetler davasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Faili meçhul cinayetler davasına devam edildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kararın bozulması üzerine tekrar yargılanmalarına başlanan 19 sanığın yer aldığı faili meçhul cinayetler davasına devam edildi.

ANKARA (İHA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kararın bozulması üzerine tekrar yargılanmalarına başlanan 19 sanığın yer aldığı faili meçhul cinayetler davasına devam edildi.

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Dairesi, 5 Nisan'da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin davayı bozma ilamına karşı görüşünü açıklayan mahkeme, BAM kararına direnme hakkı bulunmaması yönünden bozma kararı doğrultusunda uygulama yapılacağını belirtti. Müşteki avukatları, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde de benzer silahların kullanıldığını söyleyerek, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Enver Ulu'nun talimatla ifadesinin alınmasına, Atilla Peker'in tanık olarak dinlenilmesine ve aralarında Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 19 sanığın duruşma salonunda hazır edilmelerine karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2022 tarihine erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır hakkında yeni iddialar: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır hakkında yeni iddialar: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Hulusi Akar Mahmut Özer İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Derya Tuna Burak Sergen
Spor Schumacher Serdar Aziz Hamit Altıntop Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Faili meçhul cinayetler davasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:49:20. #1.13#