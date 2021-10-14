BERBER PANDEMİDE YETENEĞİNİ KEŞFETTİ, TARİHİ YERLERİN MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR

HATAY (DHA) - HATAY'da geçen yıl pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağında tarihi yapıların ahşap malzemelerden minyatürlerini yapmaya başlayan berber Hasan Bedi Belli (60), evinin salonunu atölyeye çevirdi.

Koronavirüs vakaları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, torunlarıyla vakit geçirmek için onların isteği ile ağaç ev yapan berber Hasan Bedi Belli, kendi yeteneğini keşfetti. Daha iyi çalışmalar yapabileceği düşüncesi ile kendini geliştirerek mesai harcayan ve evinin bir odasını atölyeye çeviren Belli, kentteki tarihi belediye binasını, dünyanın ilk mağara kilisesi olan Saint Pierre, tarihi meclis binası ve tarihi Affan Kahvehanesi binasının minyatürünü yaptı. Belli, Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar ve tarihi Ulu Camii'nin de minyatürünü yapacağını söyledi.

'SALONUMUZ ATÖLYEM DURUMUNDA'

Yaptığı işin tamamen hobi olduğunu ifade eden Hasan Bedi Belli, Salgın sürecinde evden çıkamaz olunca, torunuma oyuncak yapma ve birlikte zaman geçirme babında ahşap maket çalışması yaptım. Daha sonra yakın çevremin beğenisi ve tarihçi bir dostumun önerisiyle günden güne kendimi geliştirerek yaptığım ahşap maketlerin devamı olarak tarihi yerlere ait eserleri yapmaya başladım. Evimin en büyük bölümü olan salonumuz atölyem durumunda. Bana destek verilerek bir atölye sağlanması durumunda çok daha başarılı işler ortaya çıkarabilirim dedi.

'HİÇBİR ÇALIŞMAMI SATMAYI DÜŞÜNMEDIM'

Yaptığı çalışmalar arasında tarihi yerlere önem verdiğini kaydeden Belli, Çalışmalarım arasında Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarihi Binası, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi, St Pierre Kilisesi ve Affan Kahvehanesi herkesin büyük beğenisini kazanmıştır. Bu eserleri yaparken taş, kum, dekota, alçıpan ve ahşap malzemeler kullanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir çalışmamı satmayı düşünmedim. Çünkü bunları satma amacı ile yapmadım diye konuştu. Çalışmalarını Hatay'da düzenlenecek olan Expo 2021 fuarında sergilemek istediğini belirten Belli, Hatay'ın tüm tarihi yapıları minyatür olarak yapıp, kentin tanıtımına katkı sağlamak istediğini söyledi.