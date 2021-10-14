BERBER PANDEMİDE YETENEĞİNİ KEŞFETTİ, TARİHİ YERLERİN MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BERBER PANDEMİDE YETENEĞİNİ KEŞFETTİ, TARİHİ YERLERİN MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da geçen yıl pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağında tarihi yapıların ahşap malzemelerden minyatürlerini yapmaya başlayan berber Hasan Bedi Belli (60), evinin salonunu atölyeye çevirdi.

HATAY (DHA) - HATAY'da geçen yıl pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağında tarihi yapıların ahşap malzemelerden minyatürlerini yapmaya başlayan berber Hasan Bedi Belli (60), evinin salonunu atölyeye çevirdi.

Koronavirüs vakaları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, torunlarıyla vakit geçirmek için onların isteği ile ağaç ev yapan berber Hasan Bedi Belli, kendi yeteneğini keşfetti. Daha iyi çalışmalar yapabileceği düşüncesi ile kendini geliştirerek mesai harcayan ve evinin bir odasını atölyeye çeviren Belli, kentteki tarihi belediye binasını, dünyanın ilk mağara kilisesi olan Saint Pierre, tarihi meclis binası ve tarihi Affan Kahvehanesi binasının minyatürünü yaptı. Belli, Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar ve tarihi Ulu Camii'nin de minyatürünü yapacağını söyledi.

'SALONUMUZ ATÖLYEM DURUMUNDA'

Yaptığı işin tamamen hobi olduğunu ifade eden Hasan Bedi Belli, Salgın sürecinde evden çıkamaz olunca, torunuma oyuncak yapma ve birlikte zaman geçirme babında ahşap maket çalışması yaptım. Daha sonra yakın çevremin beğenisi ve tarihçi bir dostumun önerisiyle günden güne kendimi geliştirerek yaptığım ahşap maketlerin devamı olarak tarihi yerlere ait eserleri yapmaya başladım. Evimin en büyük bölümü olan salonumuz atölyem durumunda. Bana destek verilerek bir atölye sağlanması durumunda çok daha başarılı işler ortaya çıkarabilirim dedi.

'HİÇBİR ÇALIŞMAMI SATMAYI DÜŞÜNMEDIM'

Yaptığı çalışmalar arasında tarihi yerlere önem verdiğini kaydeden Belli, Çalışmalarım arasında Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarihi Binası, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi, St Pierre Kilisesi ve Affan Kahvehanesi herkesin büyük beğenisini kazanmıştır. Bu eserleri yaparken taş, kum, dekota, alçıpan ve ahşap malzemeler kullanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir çalışmamı satmayı düşünmedim. Çünkü bunları satma amacı ile yapmadım diye konuştu. Çalışmalarını Hatay'da düzenlenecek olan Expo 2021 fuarında sergilemek istediğini belirten Belli, Hatay'ın tüm tarihi yapıları minyatür olarak yapıp, kentin tanıtımına katkı sağlamak istediğini söyledi.

BERBER PANDEMİDE YETENEĞİNİ KEŞFETTİ, TARİHİ YERLERİN MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR

BERBER PANDEMİDE YETENEĞİNİ KEŞFETTİ, TARİHİ YERLERİN MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR

BERBER PANDEMİDE YETENEĞİNİ KEŞFETTİ, TARİHİ YERLERİN MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR

BERBER PANDEMİDE YETENEĞİNİ KEŞFETTİ, TARİHİ YERLERİN MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

 Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak

Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Ali Erbil Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BERBER PANDEMİDE YETENEĞİNİ KEŞFETTİ, TARİHİ YERLERİN MİNYATÜRLERİNİ YAPIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:25:09. #1.11#