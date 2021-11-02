BELEDİYEMİZDEN ÖRNEK OLACAK PROJE

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediyemiz, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir adım atarak, son yıllarda Adıyaman'ın en büyük problemlerinden biri haline gelen caddelerde, sokaklarda, mezarlıklarda, dilendirilen, çalıştırılan kadınlar ve çocuklar için harekete geçti.

Belediyemiz, Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen bu problemin çözümü için büyük bir proje başlattı. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve halka yönelik farkındalık çalışmaları içeren bu proje büyük bir heyecan yarattı.

Birçok kurum projeye destek veriyor

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Belediyemizin yürüttüğü projeye Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adıyaman Emniyet İl Müdürlüğü, Adıyaman İl Müftülüğü, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğü gibi birçok kurum ve kuruluş destek sunuyor.

Projenin amacı halkı bilinçlendirmek

Proje, Adıyaman'da yaşayan halkın İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Bilinçlendirme kampanyalarını yürütecek yerel halk ve mültecilerin de içinde olduğu gönüllü gençlerden oluşan bir ekip oluşturuldu. Yine bu kapsamda proje yürütme ofisi kuruldu. Projenin detayları ise oluşturulan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Camiler ve okullarda seminerler düzenlenecek

Şehir halkı broşürlerle, reklam panolarıyla, billboardlarla, afişlerle bilinçlendirilecek. Ayrıca camiler, okullar, iş yerleri ve çeşitli kamu kurumlarında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında seminerler düzenlenecek. Yine proje kapsamında farkındalık oluşturmak için okullarda resim, grafik ve kısa film yarışmaları yapılacak.

5 belediyeden birisi olduk

Avrupa Konseyi ve AB'nin 'Türkiye'de Çocuk Ticareti ve Emek Sömürüsü Amacıyla İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Yaratma' çalışması kapsamında hazırladığı proje ile hibe desteği almaya hak kazanan 5 belediyeden birisi olan Belediyemiz çalışmalarına büyük bir hız verdi.

Projenin ikinci toplantısı yapıldı

Bu kapsamda Kadın Danışma Merkezi'mizde projenin ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcımız Ramazan Oruç, Zabıta Müdürümüz Orhan Şahin ve Proje Koordinatörlüğünü yürüten İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdüremiz Aysun Hallaç'ın yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve projede görev alan Genç Gönüllüler katıldı.

Proje sorumluları toplantıda proje hakkında bilgi verdi.

"Tüm vatandaşlarımız bilinçlendirilecek"

Adıyaman'da yaşanan İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü kapsamına giren sorunlarla ilgili tüm halkın bilinçlendirileceğini söyleyen sorumlularımız, "Bu projenin tamamlanması ile birlikte ilimizde İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü kapsamına giren yerel sorunlarımıza gençlerimizin ve tüm halkımızın desteğiyle çözüm bulmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Proje toplam 6 ay sürecek"

Sorumlularımız proje ile ilgili verdiği bilgilere şöyle devam etti: "Projemiz İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü hakkında farkındalık oluşturmaya yönelik bir proje… Bu proje Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte… Türkiye'de konu ile ilgili desteklenen 5 belediyeden biriyiz. Proje toplam 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hem halka yönelik, hem de okullarda olacak eğitimlerimiz, seminerlerimiz olacak. Öğrencilere yönelik resim, grafik tasarım ve kısa film yarışmalarımız olacak.

"Hedef kitlemiz tüm vatandaşlar"

Hedef kitlemiz Adıyaman'da yaşayan tüm vatandaşlar. Tüm vatandaşlarımızın Adıyaman'da yaşanan İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü kapsamına giren sorunlarla ilgili bilinçlendirilmesini sağlayacağız.

Proje belediyemiz tarafından yürütülecek. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, projemizin iştirakçi kurumları olarak destek sunacaklar. Aynı zamanda üniversite öğrencileri, üniversite öğrenimini tamamlamış gönüllü gençlerimiz projenin yürütülmesinde aktif rol oynayacak.

"Halkımızın desteğiyle bu soruna çözüm bulmayı hedefliyoruz"

Projede çalışacak gönüllü arkadaşlarımız belirlenirken hem yerli halkın, hem de mülteci misafirlerimizin de olmasına özen gösterdik. Proje yürütülürken gençlerin de sürece dahil olmasıyla yerel yönetimlerde gençlerin söz sahibi olmasını da sağlamış olduk. Bu projenin tamamlanması ile birlikte ilimizde insan ticareti ve emek sömürüsü ile ilgili yerel sorunlarımıza gençlerimizin ve tüm halkımızın desteğiyle çözüm bulmayı hedefliyoruz. "

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