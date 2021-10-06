Banka çalışma saatleri | 6 Ekim Çarşamba bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka öğle arası saatleri nelerdir? Bankası kaça kadar açık? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Banka çalışma saatleri | 6 Ekim Çarşamba bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka öğle arası saatleri nelerdir? Bankası kaça kadar açık?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Banka çalışma saatleri | 6 Ekim Çarşamba bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka öğle arası saatleri nelerdir? Bankası kaça kadar açık?

Bankada işi olan vatandaşlar banka çalışma saatlerini araştırıyor. Pandemi sonrasında alınan tedbirler ile banka çalışma saatlerinde değişiklik yapılmış ve bu durum vatandaşların kafasında karışıklığa sebep olmuştur. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre; Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası çalışma saatleri belli oldu. Peki, Banka çalışma saatleri | 6 Ekim Çarşamba bankalar kaçta

Vatandaşlar günlük banka işlemleri için planlamalarını banka açılış ve kapanış saatlerine, banka öğle arası saatlerine göre yapmaktadır. Bankaların açılış ve kapanış saati,Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti Bbva, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası kaça kadar açık veya inansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası kaçta açılıyor? Sorularını beraberinde getirmiştir. Peki, Banka çalışma saatleri | 6 Ekim Çarşamba bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka öğle arası saatleri nelerdir? Bankası kaça kadar açık? Ayrıntılar haberimizde...

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Pınar Deniz Mithat Sancar Burak Yılmaz
Spor Emre Belözoğlu Serdar Aziz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Banka çalışma saatleri | 6 Ekim Çarşamba bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka öğle arası saatleri nelerdir? Bankası kaça kadar açık? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:02:24. #1.13#