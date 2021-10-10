Balıkesirli iş adamı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor - Haberler
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Balıkesirli iş adamı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesirli iş adamı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki iş adamı Zeki Mandev, 1967 model otomobiline gözü gibi bakıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki iş adamı Zeki Mandev, 1967 model otomobiline gözü gibi bakıyor.

Kazdağları eteklerindeki kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden Mandev, 6 silindirli 2500 cc motora sahip Ford Fairlane 500 marka otomobilini 1990 yılında satın aldı.

Aracını çok seven ve kapalı garajda tutarak sık sık temizliğiyle ilgilenen Mandev, zaman zaman otomobiline binerek mahallede tur atıyor.

Zeki Mandev, AA muhabirine, neredeyse çocuklarıyla yaşıt olan aracına hiçbir zaman maddi gözle bakmadığını söyledi.

Yıllar itibarıyla ufak tefek çürükleri olan arabasının boyasında değişimler gerektiğini belirten Mandev, 2-3 senede bir bakımlarını yaptırarak aracını bu hale getirdiğini anlattı.

Satmayı düşünmüyor

Aracının kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Mandev, "Değişen aksamlarını bile Amerika'dan orijinallerini getirttim. Dolayısıyla bakım işleri uzun sürüyor. Eski bir arkadaşım gibi, hatıralarımın olduğu bu arabayı yanımdan ayırmıyorum. Benim için manevi değeri çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"Onunla yaşadığım bir sürü hatıram var. Bunun bence maddi karşılığı yok." diyen Mandev, "Bana ne teklif ederlerse etsinler, insan evladını, oğlunu, manevi değerleri olan şahsiyetleri parayla satar mı? Bu da benim için manevi değeri olan bir araba." şeklinde konuştu.

Mandev, aracını satmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

Balıkesirli iş adamı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Balıkesirli iş adamı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Balıkesirli iş adamı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Balıkesirli iş adamı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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