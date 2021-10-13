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Bakırköy'de işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar hakkında karar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar hakkında karar Mahkeme 2 sanığın ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu işçi yeleği giyip yola duba koyan ve bir telekomünikasyon şirketinin bakır kablolarını çalan...

Bakırköy'de İşçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar hakkında karar

Mahkeme 2 sanığın ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi

İSTANBUL - Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu işçi yeleği giyip yola duba koyan ve bir telekomünikasyon şirketinin bakır kablolarını çalan sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 2 sanığın 'hırsızlık' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bakırköy'de 2020 yılının Kasım ayında 5 kişi, fosforlu işçi yelekleri giyip yola duba koyarak bir telekomünikasyon şirketinin rögar kapağının önünde aracı ile durmuştu. Buradan çıkardıkları kabloları elektrikli testere ile keserek araca yükleyen kişiler, olay yerinden uzaklaşmıştı. İncelenen güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen şahıslar, hakkında farklı suçlardan değişen oranlarda 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Selim Gündoğdu ve Orhan Gündoğdu'nun 'hırsızlık' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, 'iftira' suçundan ise beraatlerine hükmetti. Kararda Mertcan Karakuş, Samet Hiçyılmaz ve Harun Çelik'in 'hırsızlık' suçundan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Kasım 2020'de Bakırköy'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, bir telekomünikasyon şirketinin internet ve telefon abonelerinin kullandığı hatlar üzerinde bulunan bakır kabloların çalındığı ihbarı geldiği belirtilmişti. Telekomünikasyon şirketinin avukatı da zararları olduğunu söyleyerek şikayetçi olmuştu. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, telekomünikasyon şirketinin rögar kapağı önünde bir aracın durduğu, araçtan inen kişilerin yola duba koyarak kabloları çıkardıkları, elektrikli testere ile parçalar halinde keserek araca yükleyip gittikleri iddianamede anlatılmıştı. İddianamede müşteki sanık Harun Çelik, Mertcan Karakuş ve Samet Hiçyılmaz, hakkında 'hırsızlık suçundan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Selim Gündoğdu ve Orhan Gündoğdu hakkında ise 'iftira' ve 'hırsızlık' suçlarından 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Bakırköy'de işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar hakkında karar

Bakırköy'de işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar hakkında karar

Bakırköy'de işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar hakkında karar

Bakırköy'de işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar hakkında karar
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