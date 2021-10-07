Bahçelievler'de beton mikseri otomobilin üzerine devrildi - Haberler
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Bahçelievler'de beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Bahçelievler'de beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

Bahçelievler'de otomobilin üzerine devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de otomobilin üzerine devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda ilerleyen 34 ZR 7851 plakalı beton mikserinin sürücüsü Murat P, Bahçelievler yönüne sapmak isterken sokakta semt pazarının kurulu olduğunu görünce dönüş yapmaya çalıştı. Bu sırada savrulan beton mikseri park halindeki 34 D 4815 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, aracında sıkışan sürücü Murat P, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle beton mikserinden harç ve akaryakıtın döküldüğü yolda, belediye ekiplerince kumlama çalışması yapıldı.

Beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma yapılıyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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