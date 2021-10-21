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Son dakika haberi! Arnavutköy'de uyuşturucu satıcısı polisin takibine takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Arnavutköy'de uyuşturucu satıcısı polisin takibine takıldı

Son dakika haber... Arnavutköy'de polis ekipleri 4 aydır her hareketini takip ettiği uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı, evinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de polis ekipleri 4 aydır her hareketini takip ettiği uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı, evinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 1 kilogram 15 gram metamfetamin diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arnavutköy'de uyuşturucu madde temini ve satışı yaptığı tespit edilen G.K.K. 4 ay önce polisin takibine alındı. 4 ay boyunca polisin her adımını takip ettiği zehir taciri dün gece saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde bulunan evine yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan zehir tacirinin evinden piyasaya sürülmeye hazır 1 kilogram 15 gram metamfatin, 4 adet uyuşturucu madde içeren hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 190 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ve bin 390 TL para ele geçirildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin sıkı takibi soncunda yakalanan şüpheli G.K.K.'nin yapılan operasyon esnasından evinden kaçmaya çalıştığı ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Zehir taciri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Son dakika haberi! Arnavutköy'de uyuşturucu satıcısı polisin takibine takıldı

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