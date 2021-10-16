Ardahan'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Ardahan'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi

Ardahan'da, seyir halinde motor kısmı alev alan tırın dorsesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, seyir halinde motor kısmı alev alan tırın dorsesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Muhammet Beyazıt idaresindeki 17 LB 325 plakalı tır, Ardahan-Damal kara yolunun Hanak ilçesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, tırı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen dorse kullanılamaz hale geldi.

Alanda bir süre soğutma çalışmaları yapıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi - Haberler
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