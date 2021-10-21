Apple Music, PlayStation 5'e gelebilir

Sony video oyun konsolları dahil hemen hemen tüm oyun konsollarında oyun dışında çeşitli uygulamaları indirebilir ve kullanabilirsiniz. Müzik uygulamaları, video film izleme platformları dahil olmak üzere bir çok uygulama mevcuttur.

Daha önce PS5 lansmanında Spotify'ı oyun oynarken arkada dinleyebileceğimiz açıklanmıştı. Aynısı durum yeni nesil Xbox konsolları için de geçerliydi. Yeni nesil konsollar ile beraber artık oyunların yanı sıra birçok uygulama da kullanılabilir hale gelecek.

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Bir PS5 kullanıcısının ortaya attığı iddiaya göre PS5'te bir müzik uygulamasını indirmek için seçeneklerde Apple Music'in de ekranda gözüktüğünü ortaya attı bu uygulama PS4'te indirilebilir gibi bir hata veriyor. Bunun üzerine Apple TV+ ve PlayStation arasında kurulan ortaklık sonucu Apple Music'i yakında PS5'te görebiliriz.

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