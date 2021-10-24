Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu - Haberler
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Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu Koyunların sahibi, ağılının daha önce de başkaları tarafından yakıldığını ileri sürerek sabotaj iddiasında bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu koyun ağılında yangın çıktı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Koyunların sahibi, ağılının daha önce de başkaları tarafından yakıldığını ileri sürerek sabotaj iddiasında bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu koyun ağılında yangın çıktı. Yangında koyunların tamamı telef olurken, ağılının daha önce bir kez yakıldığını iki kez de yakılma girişiminde bulunduğunu ileri süren koyunların sahibi, sabotaj iddiasında bulundu.

Yangın, Salkımevler Mahallesi Kütüklü Kümeevler mevkinde Mehmet Çetin'e ait içerisinde koyun ve kışlık yemlerinin bulunduğu koyun ağılında çıktı. Ahşap olan ağıl yangın bir anda büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülmesine karşın ağıl tamamen yanarak kül oldu. Ağılın içerisinde bulunan 15 koyun ve koyunların kış aylarında yiyeceklerinin tamamen yanarak telef olduğu belirlendi. Ahşap çatı ve samanların üzerlerine yıkılması nedeniyle koyunlar ağıldan dışarı çıkamazken, alevlerden dolayı çevredeki vatandaşların koyunları çıkarmak için ağıla yaklaşamadıkları bildirildi.

Koyunların sahibinden sabotaj iddiası

Ağılının daha önce de yandığını ve birçok kez yakma girişiminde bulunulduğunu ileri süren koyunların sahibi Mehmet Çetin, "Mart ayında yine ağılımı tamamen yaktılar. Allah'tan sadece yemler ve ağıl yanmıştı. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. 2 kez ateş attılar komşular sayesinde söndürdük. Önceki gece evime girildi, evim basıldı. Bugün işe gitmeye hazırlandığım sırada komşularımın bağırışıyla geldim ve ağılımın yandığını gördüm. Bunu yapanlar belli. Haklarında şikayette bulunacağım. Daha önce de yakanlar aynı kişiler. Ben çaresizim. Bunlar yüzünden elimi kana bulamak istemiyorum" dedi.

Mehmet Çetin'in komşuları da ağılın yakıldığını, daha önce de 2-3 kez yakılmak istendiğini kendilerinin söndürdüklerini söyledi.

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu

Saman dolu koyun ağılında yangın: 15 koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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