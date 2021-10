ANTAKYA MUHTARLAR DERNEK HEYETİ'NDEN BAŞKAN YILMAZ'A ZİYARET

Antakya Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Semir Yoğurtçu ve dernek üyesi muhtarlar, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ziyarette yaptığı konuşmada: "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eder.

Muhtarlarımız, görev yaptıkları köy ve mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekle birlikte, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan seçimle göreve geldiklerinden hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görev yürütmektedirler.

Mahalle ve Köy muhtarlarımız sorumlu oldukları yerleri iyi tanıyan, bilen kişiler olarak halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Onların destekleriyle hedef ve hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde ulaştırma ve uygulama imkanı buluyoruz. Muhtarlarımız bizim gücümüze güç katıyor bizde bu güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. " dedi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın ilçeye kazandırdığı projelerden memnuniyet duyduğunu ifade eden muhtarlar; "Antakya Belediye Başkanımız şehrimizin 95 mahallesinde hizmet veren tüm muhtarlarımıza her zaman kapısı açık ve her türlü istek ve önerilerini çözüme kavuşturmaktadır. Muhtarlarımıza her daim önem veren Antakya Belediye Başkanımız yapmış olduğu hizmetler ile Antakya'mızın tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarırken, diğer yandan şehrimizin güzelliğine güzellik katıyor. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. " şeklinde konuştular.

Muhtarlarla bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz, mahalle muhtarlarının her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Heyet ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

