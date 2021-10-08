Yılın sonuna yaklaşırken ÖSYM 2022 sınav takvimini açıkladı. Bu yılın sona ermesine 2 ay kala 2022 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavların başvuru tarihleri merak konusu oldu. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyenler üç oturumdan oluşan YKS sınavına, memur olabilmek isteyen lise, ön lisans ve lisans mezunları KPSS oturumlarına, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için çabalayanlar DGS sınavına, akademik kariyer hedefleyenler ise ALES sınavlarına katılacak. Peki, 2022 YKS, DGS, KPSS ve ALES sınavları ne zaman? Peki, ALES 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS, YKS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

ALES 2022 NE ZAMAN?

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takvimleri genellikle sene başında açıklanıyor. 2022 takviminin yeni yılda adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

2022 KPSS, YKS, DGS VE ALES NE ZAMAN?

2022 KPSS, YKS, DGS, ALES sınavı ve başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav takvimi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

19.09.2021

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

21.11.2021

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

12.12.2021

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

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