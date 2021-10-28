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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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