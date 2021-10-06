Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Haberler
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Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.G. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre A.G'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.G, savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ve örgütsel bir konumu bulunmadığını ileri sürdü.

"Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim." diyen A.G, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Haberler
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