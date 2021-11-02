Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock kullandığı belirlenen eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık İ.C.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün gizli haber leşme programı ByLock kullandığının belirlendiğini, veri inceleme raporunda "FETÖ mensubiyeti bulunan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan kişi" anlamına gelen "B5" koduyla derecelendirildiğini ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, İ.C.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.C.Y. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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