Adana'da afet ve acil durum yönetimi tatbikatı yapıldı - Haberler
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Adana'da afet ve acil durum yönetimi tatbikatı yapıldı

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Adana'da afet ve acil durum yönetimi tatbikatı yapıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğrencilere yönelik afet ve acil durum yönetimi tatbikatı yapıldı.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğrencilere yönelik afet ve acil durum yönetimi tatbikatı yapıldı.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, öğretmen ve öğrencilere, olası bir acil durumda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Sivil savunmanın öneminin de anlatıldığı tatbikatta, öğrencilere afet anında tahliyenin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da afet ve acil durum yönetimi tatbikatı yapıldı - Haberler
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