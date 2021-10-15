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"7 Güzel Okuma" projesi 7 eserle devam ediyor

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

YediHilal Derneğince düzenlenen "7 Güzel Okuma" projesi 7 eserle devam ediyor.

FATİH, İSTANBUL (AA) - YediHilal Derneğince düzenlenen "7 Güzel Okuma" projesi 7 eserle devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, pandemi sebebiyle ara verilen "7 Güzel Okuma" projesi ilk kez 2015'te Sakarya Üniversitesinde uygulanan bir çalışmanın Türkiye'deki tüm üniversitelere yayılmasıyla hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı, temel hedeflerinin gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca bu toprakların ilim ve fikir insanlarını gençlere tanıtmak istiyoruz. Aynı zamanda Batı dünyasından birkaç ismi de ekliyoruz." dedi.

Kavaklı, üniversite öğrencilerinin fikir ve aksiyon yönlerine zenginlik katmak istediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yedi farklı fikir, edebiyat ve aksiyon adamının kitaplarını yetkin isimlerle birlikte medrese usulüyle okutmayı amaçlıyoruz. Bu sene eklediğimiz bir etkinlik olarak fanzin yarışması yapacağız. Okumaya katılan gençler seçtikleri yazarı dosya konusu edinerek bu fanzinleri çıkaracaklar. Burada farklı amaçlarımız da var. Takım çalışmasının ve birlikte hareket ederek ortaya ürün koyabilme kültürünün de aşılanacağını umuyoruz. Fanzini çıkarırken seçtikleri yazarı daha derinden tanıma fırsatını bulmuş olacaklar. Böylelikle katılımcılar sadece okumakla kalmayacak, yazarak da kendilerini ifade edebilme kabiliyetini keşfetmiş olacaklar."

Proje kapsamında okunacak 7 isim ise Aliya İzzetbegoviç, İhsan Fazlıoğlu, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahman Arslan, José Saramago ve Antoine de Saint-Exupery olarak açıklandı.

Projeye daha önce 77 ilde 16 bin 848 kişi katıldı, 488 okuma grubu kuruldu.

Etkinliğe katılmak isteyenler, YediHilal ve YediHilal Üniversite sosyal medya hesaplarından duyuruları takip edebilirler.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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