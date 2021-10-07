5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Kapsamında En Güzel Traktör Süsleme Yarışması Düzenlenecektir. EN GÜZEL TRAKTÖR SÜSLEME YARIŞMASI23 EKİM 2021 ALTINÖZÜ/HATAYYarışma Adı: 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Traktör Süsleme Yarışması. Yarışma Yeri: Altınözü 15 Temmuz Milli İrade Parkı ( Yöresel Ürün Pazarı Önü )Yarışma Son Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2021 Saat 11. 30Yarışma Tarihi: 23 Ekim 2021Yarışma Saati: 12. 45Katılım Şartları ve Yarışma Kuralları: Yarışmaya Hatay'ın ilçe ve mahallelerinde ikamet eden herkes katılabilir. Yarışmaya jüri üyeleri ve 1. derece yakınları katılamaz. Değerlendirme jüri üyeleri tarafından yapılırken, Zeytin dalları, çiçek, balon vb. süslemelerle yarışmaya katılım sağlanacaktır. Değerlendirme; görünüm, şekil, renk uyumu, temizlik ve bakım, traktörü sürecek çiftçinin yöresel kıyafetlerle katılması vb kriterler dikkate alınacaktır. Yarışmaya katılacak olan çiftçinin B ve F Sınıf (Traktör) ehliyete sahip olması gerekmektedir. Yarışma Başvuru Şekli ve Yeri: Yarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 23 Ekim 2021 tarihi saat 11. 30'a kadar Altınözü Belediyesi Kültür Evi'ne bizzat kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yarışmanın Şekli ve Yeri: Yarışma 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 12. 45'de Altınözü 15 Temmuz Milli İrade Parkı girişinde Yöresel Ürünler Pazarı karşısında yapılacaktır. Yarışma sonuçları aynı gün ve saatte yarışmadan hemen sonra açıklanacak ve ödül töreni yarışma bitiminde yapılacaktır. Yarışma ödülleri: Birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL ve Üçüncüye 500 TLİletişim: İrtibat: Altınözü Belediyesi Kültür EviTelefon No: 0326-311-30-21/ 0552-452-14-42

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