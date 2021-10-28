29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde "Sandıklı Doğa" grubu üyeleri Cumhuriyetin 98 yıl dönümü nedeniyle Akdağ'ın zirvesine tırmandı.

Yedi üyesiyle sabah erken saatlerde zirve yürüyüşüne başlayan grup, öğleyin Akdağ'ın zirvesine ulaşarak, burada bulunan Atatürk büstü önünde şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Zirvedeki anı defterini grup üyelerinden İsmail Çelik doldurularak zirve yürüyüşünü kayıt altına aldı.

Sandıklı Doğa Sporları adına konuşan grup üyelerinden Erdem Sümer, "Gurup olarak her Pazar yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bu tür yürüyüşler ile doğa sporlarına olan ilgiyi, çevreye ve doğaya duyarlı olunması gerektiğini vurguluyoruz. Sağlıklı genç nesillerimize örnek olmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıl dönümü kutlu olsun." dedi.