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Haberi Hakkari Valiliği duyurdu

22.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:50
Haberi Hakkari Valiliği duyurdu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı'nın bir alkollü içki firmasınca ürünlerinde kullanılması birçok tepkiyi beraberinde getirmişti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı'nın bir alkollü içki firmasınca ürünlerinde kullanılması birçok tepkiyi beraberinde getirmişti. Hakkari Valiliğinin girişimleri sonucu ilgili firma geri adım attı.

Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Hakkari Kayme Sarayı bir alkol firmasınca talihsizce ürünlerinde kullanılmıştır.Anayasamız ve uluslararası sözleşmelerce inanç değerleri teminat altına alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde idari süreç başlatılan konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir" denilmişti.

Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Hakkari Kayme Sarayı, bir alkol firması tarafından ürünlerinde kullanılması üzerine Valiliğimiz tarafından başlatılan girişimler sonucu sorumlu firma, üretimin durdurulduğunu ve piyasadaki ilgili kutuların kaldırmaya başlandığını beyan etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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