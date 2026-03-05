Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, çeyrek final aşamasına yaklaşırken futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Dün akşam oynanan son grup maçlarının ardından Beşiktaş grubu lider olarak tamamlarken, Fenerbahçe ikinci sırada yer alarak çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurası ne zaman çekilecek? ZTK kura çekimi hangi gün yapılacak? Detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı, çeyrek final aşamasına yaklaşırken futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Dün akşam oynanan son grup maçlarının ardından Beşiktaş grubu lider olarak tamamlarken, Fenerbahçe ise 2. sırada yer alarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu gelişmeler sonrası gözler, çeyrek final kura çekimine çevrildi. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek ve hangi saatlerde futbolseverler canlı olarak izleyebilecek?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için resmi tarih henüz netleşmedi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kaynaklarına göre, çeyrek finale yükselen 8 takım belli olduktan sonra önümüzdeki hafta içinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kura çekiminin yapılması bekleniyor.

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, son maçın tamamlanmasının ardından planlanacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmalarla çeyrek finale yükselen 8. takım netleşecek. Şu ana kadar çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:

Sekizinci takım ise bu akşam oynanacak son maçın ardından belli olacak. Kura çekimi, TFF tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek ve futbolseverler çeyrek final eşleşmelerini merakla bekleyecek.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar, Türkiye futbolunun güçlü ekiplerinden oluşuyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi köklü kulüplerin yanı sıra, Galatasaray ve Trabzonspor da turnuvada boy gösterecek. Çeyrek finale yükselen takımlar listesi şöyle:

Galatasaray

Trabzonspor

Beşiktaş

Fenerbahçe

Samsunspor

Konyaspor

Alanyaspor

Sekizinci takım, bugün oynanacak maçlar sonunda belli olacak ve kura çekiminde yerini alacak. Bu durum, turnuvaya olan ilgiyi artıran önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ZTK GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Çeyrek final öncesi son grup maçları, takımların durumunu netleştirecek ve çeyrek finale yükselen son ekibi belirleyecek. Bugünkü maç programı şu şekilde:

20.30 Hesap.com Antalyaspor – Samsunspor (Corendon Airlines Park, Antalya)

20.30 ikas Eyüpspor – TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20.30 Aliağa Futbol – Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk Stadyumu)

20.30 Sipay Bodrum FK – Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe Stadyumu)

Bu maçların sonuçları, çeyrek final kura çekimi öncesi son durumu belirleyecek ve eşleşmelerin heyecanını artıracak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak TFF kaynaklarına göre kura çekimi, önümüzdeki hafta içerisinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi saat ve yayın bilgileri ise TFF tarafından duyurulacak.

Futbolseverler, kura çekiminin canlı yayınını TFF'nin resmi kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek. Çeyrek final eşleşmeleri, Türk futbolunun en kritik karşılaşmalarını şekillendirecek ve taraftarlar için büyük bir heyecan oluşturacak.