2026 yılına girilmesiyle birlikte öğretmen maaşları ve memur emekli aylıkları gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Ocak zammı netleşti ve öğretmenler ile uzman öğretmenler maaşlarının ne kadar olacağını merakla beklemeye başladı. Peki, Zamlı öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak 2026 zamlı güncel öğretmen maaşları! Detaylar...

ZAMLI ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılına girilmesiyle birlikte öğretmen maaş zammı gündemin üst sıralarına oturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileri, memur ve öğretmen maaşlarında Ocak zammının netleşmesini sağladı. Özellikle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile uzman öğretmenler, yeni maaş rakamlarını merakla takip ediyor.

Ocak 2026 itibarıyla öğretmen maaşları, derece ve kademelerine göre farklılık gösterirken, uzman öğretmen maaşları da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenerek yeniden hesaplandı.

OCAK 2026 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI

TÜİK'in açıkladığı Aralık 2025 enflasyon rakamlarına göre, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla fiyatlar %30,89 oranında arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise artış %34,88 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında öğretmen maaşlarına uygulanacak zam oranı hesaplandı.

2026 Ocak itibarıyla öğretmen maaşları, toplu sözleşme zammı ve %18,60 oranında enflasyon farkı ile güncellendi.

Kadrolu öğretmen maaşı: 61.146 TL → 72.519 TL

Uzman öğretmen maaşı: 67.776 TL → 80.382 TL

Bu rakamlar, öğretmenlerin derece ve kademelerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin 1/1'den 9/3'e kadar olan derece ve kademelerde farklı maaş dilimleri uygulanmaktadır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,60 ZAM

2026 yılı Ocak zammı sadece öğretmenleri değil, tüm memur ve memur emeklilerini de kapsıyor. Aralık 2025 enflasyon verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı %6,85 olarak belirlendi. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen %11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, toplam zam oranı %18,60 oldu.

En düşük memur maaşı: 50.503 TL → 59.896 TL

En düşük memur emekli maaşı: 22.671 TL → 26.887 TL

Toplu sözleşme ek ödeneği ile memur emekli maaşı: 27.887 TL

Bu artış, aile yardımı ödeneği dahil edilerek hesaplanmıştır.

OCAK 2026 ZAMLI GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Öğretmen maaş zammı, kadro ve uzmanlık durumuna göre değişiklik gösterirken, Ocak 2026 itibarıyla netleşen rakamlar şu şekildedir:

Kadrolu öğretmen: 61.146 TL'den 72.519 TL'ye yükseldi.

Uzman öğretmen: 67.776 TL'den 80.382 TL'ye yükseldi.

Bu artışlar, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammının birleşimi ile hesaplanmıştır. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler için Ocak 2026 maaşları, kariyer basamakları sınavı ve unvan değişiklikleri dikkate alınarak farklılık gösterebilir.

2026 ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMININ ARKA PLANINDA TÜİK VERİLERİ

TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verileri, öğretmen maaşlarının 2026 Ocak zammının belirlenmesinde kritik rol oynadı:

Aralık 2025 aylık TÜFE artışı: %0,89

Aralık 2025 yıllık TÜFE artışı: %30,89

12 aylık ortalama TÜFE artışı: %34,88

Bu veriler ışığında memur ve öğretmen maaşlarına %18,60 oranında zam uygulanmıştır.