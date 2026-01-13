Yurt dışı alışveriş yasağı ve gümrük vergisi düzenlemeleri konusunda son günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle teknoloji meraklıları ve yurtdışından ürün siparişi veren vatandaşlar, 6 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, düzenlemenin teknolojik ürünler için bazı esneklikler içerebileceğini belirtti. Peki, yurt dışı alışveriş yasağı kalkacak mı? Hangi ürünlerde yurt dışı alışveriş yasağı kalkacak? Detaylar haberimizde.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ YASAĞI KALKACAK MI?

Çelik, açıklamasında temel olarak tüketici sağlığını korumak, ürün güvenliğini sağlamak ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla düzenlemelerin yapıldığını vurguladı. Ancak en dikkat çeken bölüm, teknolojik gerekliliklerde istisnaların değerlendirilebileceğine dair verilen sinyaldir. Bu açıklama, özellikle Türkiye pazarında bulunmayan veya tedariği zor olan teknolojik ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin detayları, katı kurallara dayansa da, belirli ürün gruplarında uygulanacak esneklikler ile yurtdışı alışverişin tamamen engellenmeyeceğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda, yurt dışı alışveriş yasağı tamamen kalkmasa da, teknoloji odaklı bazı istisnaların gündeme gelmesi bekleniyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE YURT DIŞI ALIŞVERİŞ YASAĞI KALKACAK?

Yeni düzenlemeye göre, 6 Şubat itibarıyla yurt dışından yapılan tüm internet siparişleri gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu getirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, daha önce uygulanan 30 euroluk vergi muafiyeti tamamen kaldırıldı.

Bu çerçevede:

Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünler: %30 gümrük vergisi uygulanacak.

Diğer ülkelerden gelen ürünler: %60 gümrük vergisi uygulanacak.

ÖTV kapsamındaki 4 sayılı listede yer alan ürünler: Bu vergilere ek olarak %20'lik ek vergi alınacak.

Ancak Ömer Çelik'in açıklamalarına göre, teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı değerlendirmeler yapılabilecek. Yani Türkiye'de bulunmayan veya tedariği zor olan teknolojik ürünler, belirli kriterler çerçevesinde yeni düzenlemenin dışında tutulabilir. Ticaret Bakanlığı da aşırı fiyatlamalar konusunda hassas davranacağını duyurdu.

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

6 Şubat itibarıyla tüm yurtdışı internet siparişleri gümrüğe tabi olacak.

Vergi muafiyetleri kaldırıldı ve yeni oranlar belirlendi (%30 – %60 + ÖTV ekleme).

Teknolojik ürünler için özel istisnalar gündemde; kapı tamamen kapanmadı.

Ticaret Bakanlığı, aşırı fiyat artışlarına karşı hassas olacak.

Özetle, yurt dışı alışveriş yasağı tamamen kalkmasa da, özellikle teknolojik ürünlerde istisnaların uygulanabileceği sinyali, sektörde yeni bir beklenti oluşturuyor. Vatandaşlar ve teknoloji tutkunları, önümüzdeki açıklamaları dikkatle takip etmeli.