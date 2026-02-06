Fenerbahçe, ara transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala golcü arayışını Brezilya'ya çevirdi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den Marcos Leonardo transferinde maliyetin yüksekliği nedeniyle başarısız olan sarı-lacivertliler, Corinthians'ın 24 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto için yoğun şekilde görüşmeler yürütüyor. Peki, Yuri Alberto Fenerbahçe'ye mi geliyor? Yuri Alberto kimdir, kaç yaşında, hangi yakımda, mevki ne? Detaylar...

YURI ALBERTO FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sezonun bitimine doğru sıcak saatler yaşanırken, kulübün 30 milyon Euro'yu bulan teklif ile masaya geri döndüğü iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin ilk 18 milyon Euro'luk girişimi Corinthians tarafından kabul edilmemiş olsa da, yönetimin bonservis + bonuslarla 25+5 milyon Euro'luk yeni bir paket hazırladığı ve bunun kulübü ikna edebileceği konuşuluyor.

Transferin resmiyete kavuşması için bürokratik süreçlerin hızlandırılması beklenirken, orta sahadan Fred'in de Brezilya kulüplerine önerildiği ve bu oyuncunun takas opsiyonu olarak görüşülebileceği belirtiliyor.

YURI ALBERTO KİMDİR?

Yuri Alberto Monteiro da Silva, 18 Mart 2001 doğumlu Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Brezilya Seri A takımlarından Sport Club Corinthians Paulista'da forma giyen forvet, genç yaşına rağmen golcülüğü ve dinamizmi ile dikkat çekiyor.

Futbol kariyerine Santos altyapısında başlayan Yuri Alberto, ardından Internacional formasıyla parlayarak 2022'de Zenit'e 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuş, ancak burada yaşanan küresel gelişmelerin ardından 2023'te Corinthians'a bedelsiz olarak katılmıştır.

Alberto, sarı-lacivertli kulübün radarına girmeden önce hem Brezilya Milli Takımı'nda görev yapmış hem de Avrupa kulüplerinin ilgisini toplamış bir golcü profili çiziyor.

YURI ALBERTO KAÇ YAŞINDA?

Yuri Alberto 24 yaşındadır (18 Mart 2001 doğumlu) ve hâlen futbol kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

YURI ALBERTO HANGİ TAKIMDA?

Yuri Alberto, futbol dünyasında forvet hattında görev yapan bir golcü oyuncudur.

Buna ek olarak:

Asıl mevkisi santrafor (centre forward)

Gol bitiriciliği, ceza sahası içi hissiyatı ve hücumda etkinliği ile ön plana çıkarak takımının gol yollarındaki en önemli figürlerinden biri olmuştur.

YURI ALBERTO MEVKİİ NE?

Yuri Alberto, profesyonel kariyerinde santrafor (forvet) olarak görev yapmaktadır.

Klasik bir "9 numara" olarak tanımlanan Alberto:

Ceza sahasında gol bitiren,

Rakip savunmayı zorlayan,

Hızlı pozisyon değiştirebilen bir golcü profili çiziyor.

Bu özellikleri sayesinde sarı-lacivertli ekibin hücum hattına ciddi bir katkı yapması bekleniyor.