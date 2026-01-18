YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2026: Yıpranma payına eklenen yeni meslekler hangileri? Hangi meslekler 5 yıl erken emekli olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "yıpranma payı" olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması, 2026 yılında kapsamlı bir genişlemeye uğradı. Bu düzenleme, ağır ve riskli iş kollarında çalışan milyonlarca sigortalının prim gün sayısını artırırken emeklilik yaşını da düşürme imkânını sağlıyor. Uygulama; sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, ağır sanayi sektörü ve yeni eklenen iş kollarıyla birlikte çok daha geniş bir yelpazeyi içine alıyor. Peki, yıpranma payına eklenen yeni meslekler hangileri? Hangi meslekler 5 yıl erken emekli olacak? Detaylar...

YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2026: SGK KAPSAMI NASIL GENİŞLEDİ?

Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde, bir çalışanın her yıl aldığı normal 360 günlük prim süresine risk grubuna göre 60, 90 veya 180 gün eklenebiliyor. Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı tanınan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi, SGK sisteminde 360 gün yerine 450 gün olarak işlenebiliyor.

Buna ek olarak, kazanılan ilave süre emeklilik yaş haddinden düşülebiliyor; biriken haklar sayesinde bazı çalışanlar 5 yıla kadar, en ağır meslek gruplarında ise 8 yıla kadar daha erken emekli olabiliyor.

YIPRANMA PAYINA EKLENEN YENİ MESLEKLER HANGİLERİ?

Düzenleme ile birlikte SGK'nın yıpranma payı kapsamına sağlık sektörü meslekleri ve geleneksel ağır işlerin yanı sıra yeni sektörler de dahil edildi. Genişleyen kapsam sayesinde riskli iş kollarını temsil eden daha fazla çalışan, bu avantajlı statüden yararlanabilecek hale geldi.

Mevcut ve yeni kapsamda yer alan meslekler

SGK'nın yaygın olarak tanınan yıpranma payı kapsamı ve bu kapsamda artık yer alan yeni iş kolları şu şekilde sıralanıyor:

Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

Maden ve yeraltı işçileri: En yüksek yıpranma payı hakkına sahip gruplar (yılda 180 gün ek prim).

Güvenlik güçleri: Asker, polis, MİT mensupları ve cezaevi infaz koruma memurları.

Ağır sanayi çalışanları: Demir-çelik fabrikası personeli, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışılan işler.

İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekiplerinde görev yapanlar.

Yeni eklenen meslek grupları şunlar:

Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum fabrikası işçileri

Dökümhane işçileri

Cam sanayi çalışanları

Bu yeni iş kolları, 2026 itibarıyla SGK'nın yıpranma payı listesine dahil edilerek ağır ve riskli iş sınıfında değerlendirildi.

HANGİ MESLEKLER 5 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK?

Fiili Hizmet Süresi Zammı'nın etkisiyle çalışanlar yalnızca prim gün sayısını daha hızlı doldurmuyor, aynı zamanda emeklilik yaşlarını da ileri tarihten daha erken bir tarihe çekebiliyorlar. 2026 düzenlemesine göre bu avantaj, özellikle riskli ve ağır işlerde çalışanlar için geçerli.

SGK mevzuatına göre yıpranma payı sayesinde kazanılan ilave prim günleri emeklilik yaş haddinden düşülebiliyor. Bu kapsamda yıpranma payına dahil mesleklerde çalışanlar, normal emeklilik yaşından yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olma hakkı kazanıyorlar. Bazı çok ağır ve yıpratıcı işler için bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor.