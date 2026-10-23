Yılmaz Vural kimdir? Yılmaz Vural Altınordu'yu satın alıyor mu?

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Yılmaz Vural'a teklif, eski dostundan geldi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A takımı profesyonel liglerden çekmeyi düşündüğünü anlatınca deneyimli teknik adama "Gel bu takımı sana verelim" dedi. Vural da 23 Ekim 2026'da Radyo spor'da gazeteci Salim Manav'a, Özkan ile el sıkışma aşamasına geldiklerini söyledi.

Plan henüz kesinleşmiş değil. Kulüp de iki yatırımcıyla görüştüğünü açıkladı.

YILMAZ VURAL ALTINORDU'YU SATIN ALIYOR MU?

Yılmaz Vural, Altınordu'nun A takımını ve yarışmacı haklarını devralmak için girişim başlattı, ama satın alma henüz tamamlanmadı. Vural, bu iş için ciddi bir bütçe gerektiğini, parayı kendi cebinden karşılayamayacağını söyledi. Bu yüzden İngiltere'de spor yatırımı yapan fonlarla temas kurdu.

Vural'ın anlattığına göre fonlar 5 yıl geri ödemesiz finansman sağlayacak. Kulübün bu sürede oyuncu yetiştirip satarak borcunu kapatması ve başarı elde etmesi gerekiyor. Vural, "Başarabilirsek muazzam bir macera olacak" dedi.

Altınordu'nun Torbalı'da 80, Selçuk'ta 60 dönümlük tesisleri var; ikisinde de 8'er antrenman sahası bulunuyor. Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü bu kulübün altyapısından çıktı.

ALTINORDU NEDEN 3. LİG'E DÜŞTÜ?

1923'te İzmir'de kurulan Altınordu, geçen sezonu TFF 2. Lig'de oynadı. Kulüp bu sezon için katılım formunu ve belgeleri süresi içinde yüklemedi, TFF de takımı 3. Lig'e düşürdü. Kulüp müdürü Barış Ertosun, kulüp yapısına uygun bir ortak bulunamadığı için lige katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Ertosun'a göre yatırımcı görüşmeleri gizlilik sözleşmesiyle sürüyor; sonuç olumsuz olursa takım 2027-28 sezonunda TFF 3. Lig'e dönecek.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural, 1986'dan bu yana antrenörlük yapan bir teknik direktör. Futbola 1970'lerin başında amatör olarak başladı, 1974-75 sezonunda 2. Lig'deki Sivasspor'da profesyonel oldu.

Sonra Tekirdağspor ve Hacettepe'de oynadı. 1978-79 sezonunun sonunda Ankara Demirspor'da futbolu bıraktı. Antrenörlüğe Malatyaspor'da yardımcı olarak başladı, birkaç yıl da Bursaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Teknik direktör olarak ilk takımı 1992-93 sezonunda Bursaspor oldu. Bir süredir Almanya'da yaşıyor.

YILMAZ VURAL KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Vural 1953 doğumlu ve 73 yaşında. Altınordu'yu anlatırken Türkiye'nin belli bir yaşa gelen insanları kenara atmakta çok usta olduğunu söyledi.

YILMAZ VURAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Yılmaz Vural; Bursaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Adanaspor, Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'u çalıştırdı. Bunların birkaçına ikinci kez döndü.

Trabzonspor'un başında 1997'de bulundu. 2005-2007 arasında Antalyaspor'u, 2009-2011 arasında Kasımpaşa'yı çalıştırdı.

YILMAZ VURAL EN SON HANGİ TAKIMDAYDI?

Yılmaz Vural en son Sarıyer'in teknik direktörüydü. 17 Eylül 2025'te 1. Lig ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı, ama 22 gün sonra ayrıldı. Bu sürede takım 4 maça çıktı: Adana Demirspor'u 3-0 yendi, Pendikspor ve Amedspor'a 2-0, Sakaryaspor'a 2-1 kaybetti. Sarıyer, 38 yıllık kariyerinde 41. takımıydı.

Ekim 2023'te 2. Lig Kırmızı Grup'taki Menemen FK'nın başına geçmişti. Ondan önceki takımı Yeni Malatyaspor'du.